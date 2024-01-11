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Иммунолог Жемчугов назвал типичной эпидемиологическую обстановку в России

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типичная для текущего времени года.
Иммунолог Жемчугов назвал типичной эпидемиологическую обстановку в России
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» Жемчугов назвал вакцинацию самым надёжным способом обезопасить организм. Он посоветовал следить за своим состоянием и здоровым людям с крепким иммунитетом.

Кроме того, эксперт считает нулевой вероятность заболевания сразу несколькими респираторными вирусами.

«Метод ПЦР позволяет определять единичные вирусы, которые находятся в носоглотке и попадают на ватку мазка. И отсюда рождается легенда, что у человека может быть сразу три вируса. Тот, который первый, он вызывает иммунный ответ, тут же выделяется интерферон, который блокирует остальные вирусы», — пояснил Жемчугов.

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что ситуация с тридемией является спокойной, так как разные патогены распространяются «на протяжении многих веков».

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