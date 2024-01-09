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Специалист Бутенко назвал спокойной ситуацию с тридемией

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Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что ситуация с тридемией является спокойной, так как разные патогены распространяются «на протяжении многих веков».
Специалист Бутенко назвал спокойной ситуацию с тридемией
  • Gettyimages.ru
  • © Ted Horowitz Photography

«Очень продолжительное время сопровождали они всегда человеческую популяцию, в том смысле, что люди всегда болели этими вирусами. Этого не удавалось никому никогда избежать. Новых мер не придумать», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, для снижения риска заболеть важно соблюдать правила личной гигиены.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.

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