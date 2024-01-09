Специалист Бутенко назвал спокойной ситуацию с тридемией
- Gettyimages.ru
- © Ted Horowitz Photography
«Очень продолжительное время сопровождали они всегда человеческую популяцию, в том смысле, что люди всегда болели этими вирусами. Этого не удавалось никому никогда избежать. Новых мер не придумать», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, для снижения риска заболеть важно соблюдать правила личной гигиены.
Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.