Специалист Бутенко назвал спокойной ситуацию с тридемией

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что ситуация с тридемией является спокойной, так как разные патогены распространяются «на протяжении многих веков».

«Очень продолжительное время сопровождали они всегда человеческую популяцию, в том смысле, что люди всегда болели этими вирусами. Этого не удавалось никому никогда избежать. Новых мер не придумать», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, для снижения риска заболеть важно соблюдать правила личной гигиены.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.