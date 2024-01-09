RT в Telegram
Подпишись

Иммунолог Жемчугов рассказал о группах риска по тридемии

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.

В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт заявил, что вероятность заболеть сразу тремя вирусами и болеть ими по очереди непрерывно наиболее высока у пациентов с сопутствующими заболеваниями, снижающими иммунитет. В их числе — сахарный диабет, бронхиальная астма, заболевания сосудистой или иммунной систем.

«Это вызывает снижение иммунитета, которое, в свою очередь, приводит к последовательному заболеванию несколькими вирусами», — пояснил Жемчугов.

Как отметил эксперт, очень редко вирусы развиваются одновременно. Чаще всего такое может происходить от высокой чувствительности методов диагностики ПЦР.

«Берут мазок из носа, и в нём обнаруживаются нуклеиновые кислоты нескольких вирусов. На этом основании делается заключение о том, что возбудителя три. На самом деле происходит, что один всё равно всех остальных вытесняет», — считает Жемчугов.

Ранее профессор, доктор медицинских наук врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с RT рассказала о признаках обморожения и правилах оказания первой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить