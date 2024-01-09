Иммунолог Жемчугов рассказал о группах риска по тридемии

Доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.

В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт заявил, что вероятность заболеть сразу тремя вирусами и болеть ими по очереди непрерывно наиболее высока у пациентов с сопутствующими заболеваниями, снижающими иммунитет. В их числе — сахарный диабет, бронхиальная астма, заболевания сосудистой или иммунной систем.

«Это вызывает снижение иммунитета, которое, в свою очередь, приводит к последовательному заболеванию несколькими вирусами», — пояснил Жемчугов.

Как отметил эксперт, очень редко вирусы развиваются одновременно. Чаще всего такое может происходить от высокой чувствительности методов диагностики ПЦР.

«Берут мазок из носа, и в нём обнаруживаются нуклеиновые кислоты нескольких вирусов. На этом основании делается заключение о том, что возбудителя три. На самом деле происходит, что один всё равно всех остальных вытесняет», — считает Жемчугов.

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