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В Подмосковье неонатальный скрининг провели для 70 тысяч новорождённых за год

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В Московской области для 70 тыс. новорождённых в 2023 году провели неонатальный скрининг — полное обследование на генетические заболевания.
В Подмосковье неонатальный скрининг провели для 70 тысяч новорождённых за год
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал «360».

Первый зампредседателя правительства области Светлана Стригункова отметила, что перечень исследований, проводимых в рамках неонатального скрининга, был расширен в начале 2023 года.

«Ранее новорождённых проверяли на пять генетических заболеваний, а теперь на 36», — отметила она.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с 2024 года в России введут обязательное диспансерное наблюдение за работающими россиянами на их месте работы.

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