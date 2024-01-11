В Подмосковье неонатальный скрининг провели для 70 тысяч новорождённых за год
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Об этом информирует телеканал «360».
Первый зампредседателя правительства области Светлана Стригункова отметила, что перечень исследований, проводимых в рамках неонатального скрининга, был расширен в начале 2023 года.
«Ранее новорождённых проверяли на пять генетических заболеваний, а теперь на 36», — отметила она.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с 2024 года в России введут обязательное диспансерное наблюдение за работающими россиянами на их месте работы.