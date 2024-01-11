В Подмосковье неонатальный скрининг провели для 70 тысяч новорождённых за год

В Московской области для 70 тыс. новорождённых в 2023 году провели неонатальный скрининг — полное обследование на генетические заболевания.

Об этом информирует телеканал «360».

Первый зампредседателя правительства области Светлана Стригункова отметила, что перечень исследований, проводимых в рамках неонатального скрининга, был расширен в начале 2023 года.

«Ранее новорождённых проверяли на пять генетических заболеваний, а теперь на 36», — отметила она.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с 2024 года в России введут обязательное диспансерное наблюдение за работающими россиянами на их месте работы.