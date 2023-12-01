Голикова: с 2024 года работающие россияне будут проходить диспансеризацию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с 2024 года в России введут обязательное диспансерное наблюдение за работающими россиянами на их месте работы.

Об этом Голикова сказала на открытии конгресса «Национальное здравоохранение».

По её словам, власти предусмотрели в программе ОМС с отдельным тарифом диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими», — цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер уточнила, что наблюдение может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя, так и посредством заключения договора с медицинской организацией.

Ранее сообщалось, что диспансеризацию в Тверской области прошли более 280 тыс. жителей в 2023 году.