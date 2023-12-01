Голикова: с 2024 года работающие россияне будут проходить диспансеризацию
В России с 2024 года введут обязательную диспансеризацию работающих граждан
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Об этом Голикова сказала на открытии конгресса «Национальное здравоохранение».
По её словам, власти предусмотрели в программе ОМС с отдельным тарифом диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.
«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими», — цитирует Голикову РИА Новости.
Вице-премьер уточнила, что наблюдение может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя, так и посредством заключения договора с медицинской организацией.
Ранее сообщалось, что диспансеризацию в Тверской области прошли более 280 тыс. жителей в 2023 году.