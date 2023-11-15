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Диспансеризацию в Тверской области прошли более 280 тысяч жителей в 2023 году

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В Тверской области за январь — сентябрь 2023 года профосмотры и диспансеризацию в рамках национального проекта «Здравоохранение» прошли 285,5 тыс. человек, в том числе 106,2 тыс. детей.
Диспансеризацию в Тверской области прошли более 280 тысяч жителей в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте 18—39 лет и ежегодно для лиц старше 40 лет и отдельных категорий населения.

Процедура поделена на два этапа. В первый входит посещение терапевта, измерение артериального давления, флюорография, ЭКГ, анализы, скрининг-обследование.

При подозрении на заболевание пациент направляется на второй этап, где ему нужно будет пройти ряд дополнительных обследований.

По итогам осмотра врач назначает амбулаторное или стационарное лечение.

Ранее сообщалось, что диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в Кировской области прошли более 413 тыс. человек с начала 2023 года.

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