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Диспансеризацию и профосмотры в Кировской области прошли 413 тысяч человек

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Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в Кировской области прошли более 413 тыс. человек с начала 2023 года.
Диспансеризацию и профосмотры в Кировской области прошли 413 тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © andrei_r

Об этом сообщает istochnik.online.

«За десять месяцев текущего года на второй этап диспансеризации были направлены 97 600 человек, то есть почти каждый третий. В результате проведённых обследований профмероприятия позволили впервые выявить 16 821 заболевание», — заявила министр здравоохранения региона Екатерина Видякина.

По её словам, на дополнительные диагностические исследования, не входящие в объём профмероприятий, направлены 41 230 жителей.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом kp.ru заявил, что сквозняки и переохлаждения могут спровоцировать простудные заболевания.

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