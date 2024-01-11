Кардиолог Староверова назвала противопоказания для крещенских купаний

Врач-кардиолог «Клиники Фомина» Александра Староверова рассказала о противопоказаниях для погружения в прорубь во время крещенских праздников.

Резкая смена температуры может вызвать спазм всех сосудов организма, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

«Этот спазм может привести к недостатку кровоснабжения и инфаркту миокарда», — сказала Староверова.

По мнению специалиста, воздержаться от крещенских купаний стоит людям с гипертонической болезнью II и III стадий, ишемической болезнью сердца с приступами стенокардии, инфарктом миокарда менее шести месяцев в анамнезе, стенозом коронарных артерий более 50%, нарушениями ритма и проводимости сердца, миокардитом менее шести месяцев в анамнезе, тяжёлыми врождёнными и приобрётенными пороками клапанов сердца.

«Если у вас имеются данные заболевания, лучше заранее проконсультироваться с кардиологом или вовсе воздержаться от моржевания», — заключила кардиолог.

Ранее кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский в беседе с RT рассказал о том, как резкое изменение атмосферного давления может отразиться на самочувствии.