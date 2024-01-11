RT в Telegram
Подпишись

Кардиолог Староверова назвала противопоказания для крещенских купаний

Короткая ссылка
Врач-кардиолог «Клиники Фомина» Александра Староверова рассказала о противопоказаниях для погружения в прорубь во время крещенских праздников.
Кардиолог Староверова назвала противопоказания для крещенских купаний
  • РИА Новости

Резкая смена температуры может вызвать спазм всех сосудов организма, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

«Этот спазм может привести к недостатку кровоснабжения и инфаркту миокарда», — сказала Староверова.

По мнению специалиста, воздержаться от крещенских купаний стоит людям с гипертонической болезнью II и III стадий, ишемической болезнью сердца с приступами стенокардии, инфарктом миокарда менее шести месяцев в анамнезе, стенозом коронарных артерий более 50%, нарушениями ритма и проводимости сердца, миокардитом менее шести месяцев в анамнезе, тяжёлыми врождёнными и приобрётенными пороками клапанов сердца.

«Если у вас имеются данные заболевания, лучше заранее проконсультироваться с кардиологом или вовсе воздержаться от моржевания», — заключила кардиолог.

Ранее кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский в беседе с RT рассказал о том, как резкое изменение атмосферного давления может отразиться на самочувствии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить