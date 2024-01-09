Кардиолог рассказал о правилах поведения при резком скачке атмосферного давления

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский в беседе с RT рассказал о том, как резкое изменение атмосферного давления может отразиться на самочувствии.

По словам специалиста, при резких скачках атмосферного давления страдающие повышенным внутричерепным давлением и мигренью люди могут почувствовать себя плохо.

«Артериальное давление увеличится. Поэтому накануне, за три дня до этого (резкого изменения атмосферного давления. — RT), люди должны мерить давление по крайней мере утром и вечером и вести дневники», — сказал Серебрянский.

По его словам, ухудшение самочувствия могут ощутить и люди, страдающие ишемической болезнью сердца.

«Они могут ощущать сжимающую боль и тяжесть в сердце», — добавил кардиолог.

Он также посоветовал воздержаться от употребления спиртных напитков и снизить физическую и психологическую нагрузку на организм.

«Не надо злоупотреблять солью, исключить кофе и крепкий чай, алкоголь. Лучше употреблять чай с мелиссой, с ромашкой, с бергамотом. Можно пить зелёные чаи. Хотя некоторые зелёные чаи повышают артериальное давление, поэтому здесь надо быть аккуратнее», — заключил собеседник RT.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT предупредил о резком изменении давления в Москве в ближайшие дни.

«Все праздники стояло высокое давление. Циклон с севера Урала даёт на два — три дня потепление, снег и метель. В четверг ждём 0...-3 °С, а потом резко к старому Новому году ночью — -17...-22 °С, а днём — -14...-19 °С. Ну и давление (скачет. — RT). Сегодня 741 мм рт. ст., в ночь с четверга на пятницу 738 мм рт. ст. и 730 днём», — сказал синоптик.

По его словам, атмосферное давление сначала упадёт на 19 мм рт. ст за двое суток, а затем за следующие двое суток повысится на 20 мм рт. ст.