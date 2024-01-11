«Известия»: работодателей могут обязать предоставлять работникам такси ночью

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направят на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой законопроект, согласно которому работодателей могут обязать предоставлять работникам в ночное время такси.

Об этом пишут «Известия».

Депутаты отметили, что в 2023 году в России отмечался сильный рост цен на такси, а для некоторых категорий работающих граждан использование услуг данного вида транспорта является «далеко не роскошью, а производственной необходимостью».

Согласно пояснительной записке, некоторые работодатели компенсируют транспортные издержки для сотрудников, однако законодательством данная обязанность для работодателей не закреплена.

Это, как отмечает газета, влечёт за собой уменьшение дохода тех работников, чьи руководители не заботятся об этих расходах.

Ранее в Госдуме рассказали о процессе замены служебных автомобилей на отечественные.

Также в Госдуме предложили предоставить водителям больше времени на обжалование штрафов.