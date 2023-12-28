В Госдуме предложили предоставить водителям больше времени на обжалование штрафов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, предоставляющий водителям больше времени на обжалование штрафов.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Из КоАП следует, что срок оспаривания всех постановлений об административных правонарушениях составляет десять суток с момента получения постановления о взыскании.

Как отметил Нилов, формулировку «десять суток» нужно заменить на «десять дней».

«Сейчас в КоАП говорится о десяти сутках, и в них входят нерабочие, праздничные и выходные дни. У людей в результате теряется время на обжалование», — сказал депутат.

По его словам, если человеку вынесли штраф, например, перед Новым годом, то обжаловать его он не успеет.

Нилов пояснил, что если указать слово «дни», то период оспаривания будет дольше, поскольку в него не войдут выходные и праздники.

«Законопроект позволит дополнительно защитить права водителей», — добавил он.

Ранее член Владимирской областной коллегии адвокатов Дмитрий Спирьянов рассказал, что выплаты по страховке от ДТП в такси вырастут в четыре раза в 2024 году. Также изменения затронут правила выдачи автомобильных прав и размещения дорожных камер.