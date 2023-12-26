Адвокат Спирьянов рассказал о новациях для автомобилистов в 2024 году

Член Владимирской областной коллегии адвокатов Дмитрий Спирьянов рассказал, что выплаты по страховке от ДТП в такси вырастут в четыре раза в 2024 году. Также изменения затронут правила выдачи автомобильных прав и размещения дорожных камер.

«У такси появится обязанность страховать ответственность перед пассажирами с 1 сентября 2024 года. В случае если автомобиль попал в ДТП и при этом пострадает пассажир, то он имеет право на выплату не 500 тыс. рублей, как в настоящее время, а до 2 млн рублей», — поделился эксперт в беседе с URA.RU.

Также Спирьянов отметил, что в следующем году вступит в силу целый ряд изменений для желающих получить права. В частности, до экзамена не допустят тех, кто не посетил военкомат, хотя обязан был это сделать.

Кроме того, в новом году начнут действовать новые правила о порядке размещения средств фиксации нарушений. По словам адвоката, камеры установят на участках дорог, где за прошедший год зафиксировано максимальное число аварий.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда» напомнил о правилах безопасной езды в зимнее время.