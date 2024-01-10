Специалист Вольдшмидт: прививка снижает риски заболевания детей гриппом
- РИА Новости
«Безусловно, грипп опасен для детей, особенно для маленьких детей. Но прививка снижает риски заболевания гриппом, риски тяжёлого течения болезни и развития осложнений. И даже если ребёнок заболевает, он переносит заболевание легче», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, вакцинация детям проводится с шестимесячного возраста.
Кроме того, Вольдшмидт отметила, что при первых симптомах гриппа у ребёнка родители должны обратиться к медикам.
Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.