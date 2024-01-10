Специалист Вольдшмидт: прививка снижает риски заболевания детей гриппом

Заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт рассказала, что прививка может снизить риски заболевания детей гриппом.

«Безусловно, грипп опасен для детей, особенно для маленьких детей. Но прививка снижает риски заболевания гриппом, риски тяжёлого течения болезни и развития осложнений. И даже если ребёнок заболевает, он переносит заболевание легче», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, вакцинация детям проводится с шестимесячного возраста.

Кроме того, Вольдшмидт отметила, что при первых симптомах гриппа у ребёнка родители должны обратиться к медикам.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.