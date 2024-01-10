RT в Telegram
Подпишись

Специалист Вольдшмидт: прививка снижает риски заболевания детей гриппом

Короткая ссылка
Заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт рассказала, что прививка может снизить риски заболевания детей гриппом.
Специалист Вольдшмидт: прививка снижает риски заболевания детей гриппом
  • РИА Новости

«Безусловно, грипп опасен для детей, особенно для маленьких детей. Но прививка снижает риски заболевания гриппом, риски тяжёлого течения болезни и развития осложнений. И даже если ребёнок заболевает, он переносит заболевание легче», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, вакцинация детям проводится с шестимесячного возраста.

Кроме того, Вольдшмидт отметила, что при первых симптомах гриппа у ребёнка родители должны обратиться к медикам.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить