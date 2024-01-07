РБК: в X5 Group объяснили задержки поставок курицы в магазины морозами
- РИА Новости
Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу X5 Group (владелец магазинов «Пятёрочка», «Чижик», «Перекрёсток»).
Как отметили в пресс-службе, компания предпринимает все усилия, чтобы поставить недостающий товар в магазины как можно быстрее.
В компании заверили, что в ближайшие дни график поставок восстановится и ситуация с этой продукцией в магазинах нормализуется.
Ранее стало известно, что таможенная подкомиссия одобрила беспошлинную квоту на ввоз в Россию в 2024 году 160 тыс. т мяса кур.