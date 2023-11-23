Кабмин одобрил беспошлинную квоту на ввоз в Россию 160 тысяч тонн мяса кур

Таможенная подкомиссия одобрила беспошлинную квоту на ввоз в Россию в 2024 году 160 тыс. т мяса кур. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«В 2024 году планируется освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины поставки мяса домашних кур в объёме до 160 тыс. т», — говорится в заявлении.

Также принято решение ввести временный запрет на вывоз твёрдой пшеницы из России сроком на шесть месяцев — с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, они прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае.