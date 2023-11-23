Кабмин одобрил беспошлинную квоту на ввоз в Россию 160 тысяч тонн мяса кур
«В 2024 году планируется освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины поставки мяса домашних кур в объёме до 160 тыс. т», — говорится в заявлении.
Также принято решение ввести временный запрет на вывоз твёрдой пшеницы из России сроком на шесть месяцев — с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно.
Ранее Федеральная антимонопольная служба начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, они прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае.