ФАС начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур

Федеральная антимонопольная служба начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, они прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае.

«Они проходят в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков», — пояснила служба.

При этом в одном из регионов сотрудники ФАС столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий.

В октябре крупные производители мяса курицы стали снижать оптовые цены после обращения Федеральной антимонопольной службы России.

Российский президент Владимир Путин заявил, что правительство должно своевременно задействовать необходимые механизмы регулирования при росте цен на курятину и другие продукты.