ФАС сообщила, что основные производители начали снижать цены на мясо курицы

Крупные производители мяса курицы стали снижать оптовые цены после обращения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Отмечается, что стоимость снизили ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье».

«Служба также рекомендовала ретейлерам соразмерно снижать стоимость мяса кур в магазинах в случае снижения цен или предоставления скидок поставщиками», — говорится в заявлении.

Ранее ФАС России направила компаниям «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» запросы для проведения анализа стоимости мяса курицы.