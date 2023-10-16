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ФАС сообщила, что основные производители начали снижать цены на мясо курицы

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Крупные производители мяса курицы стали снижать оптовые цены после обращения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
ФАС сообщила, что основные производители начали снижать цены на мясо курицы
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Отмечается, что стоимость снизили ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье».

«Служба также рекомендовала ретейлерам соразмерно снижать стоимость мяса кур в магазинах в случае снижения цен или предоставления скидок поставщиками», — говорится в заявлении.

Ранее ФАС России направила компаниям «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» запросы для проведения анализа стоимости мяса курицы.

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