ФАС направила запросы ряду производителей мяса курицы для анализа цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила компаниям «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» запросы для проведения анализа стоимости мяса курицы.

Служба установила, что эти предприятия занимают доминирующее положение на рынке мяса курицы.

«Служба направила этим компаниям запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен», — говорится в тексте запроса.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин отметил на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским, что ФАС необходимо и далее надёжно защищать россиян от попыток недобросовестных компаний продавать товары и услуги по завышенным ценам.