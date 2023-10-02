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ФАС направила запросы ряду производителей мяса курицы для анализа цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила компаниям «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» запросы для проведения анализа стоимости мяса курицы.
ФАС направила запросы ряду производителей мяса курицы для анализа цен
  • Gettyimages.ru
  • © Chalongrat Chuvaree

Служба установила, что эти предприятия занимают доминирующее положение на рынке мяса курицы.

«Служба направила этим компаниям запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен», — говорится в тексте запроса.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин отметил на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским, что ФАС необходимо и далее надёжно защищать россиян от попыток недобросовестных компаний продавать товары и услуги по завышенным ценам.

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