ФАС направила запросы ряду производителей мяса курицы для анализа цен
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Служба установила, что эти предприятия занимают доминирующее положение на рынке мяса курицы.
«Служба направила этим компаниям запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен», — говорится в тексте запроса.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин отметил на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским, что ФАС необходимо и далее надёжно защищать россиян от попыток недобросовестных компаний продавать товары и услуги по завышенным ценам.