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Мишустин призвал ФАС надёжно защищать россиян от недобросовестных компаний 

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин отметил на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским, что ФАС необходимо и далее надёжно защищать россиян от попыток недобросовестных компаний продавать товары и услуги по завышенным ценам.
Мишустин призвал ФАС надёжно защищать россиян от недобросовестных компаний 
  • РИА Новости

Мишустин назвал очевидным рост спроса на отечественные товары.

По его словам, в связи с этим ценообразование является очень важным фактором.

«Наши потребители, граждане России, должны быть надежно защищены от недобросовестных поставщиков товаров и услуг», — отметил глава правительства.

По его словам, антимонопольная служба является барьером от недобросовестности.

Также Мишустин в ходе встречи с Шаскольским заявил, что тарифы ЖКХ должны устанавливаться на экономически обоснованном уровне.

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