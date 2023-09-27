Мишустин призвал ФАС надёжно защищать россиян от недобросовестных компаний
- РИА Новости
Мишустин назвал очевидным рост спроса на отечественные товары.
По его словам, в связи с этим ценообразование является очень важным фактором.
«Наши потребители, граждане России, должны быть надежно защищены от недобросовестных поставщиков товаров и услуг», — отметил глава правительства.
По его словам, антимонопольная служба является барьером от недобросовестности.
Также Мишустин в ходе встречи с Шаскольским заявил, что тарифы ЖКХ должны устанавливаться на экономически обоснованном уровне.