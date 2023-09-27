Мишустин: тарифы ЖКХ должны быть обоснованными
- РИА Новости
«Что касается уровня оплаты коммунальных ресурсов, электроэнергии, вы абсолютно верно сказали: он должен быть экономически обоснованным», — подчеркнул он.
Российский премьер подчеркнул, что необходимо найти баланс между интересами поставщиков услуг и теми, кто потребляет эти ресурсы.
А июне генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить, не включают ли энергосбытовые компании в российских регионах необоснованные расходы в собственные тарифы.