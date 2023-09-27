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Мишустин: тарифы ЖКХ должны быть обоснованными

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что тарифы ЖКХ должны устанавливаться на экономически обоснованном уровне.
Мишустин: тарифы ЖКХ должны быть обоснованными
  • РИА Новости

«Что касается уровня оплаты коммунальных ресурсов, электроэнергии, вы абсолютно верно сказали: он должен быть экономически обоснованным», — подчеркнул он.

Российский премьер подчеркнул, что необходимо найти баланс между интересами поставщиков услуг и теми, кто потребляет эти ресурсы.

А июне генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить, не включают ли энергосбытовые компании в российских регионах необоснованные расходы в собственные тарифы.

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