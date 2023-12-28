Адвокат Киркорова заявил, что артиста не могут лишить звания из-за вечеринки
- РИА Новости
Он напомнил, что звание народного артиста Киркорову было присвоено за творчество.
«Как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения?.. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», — сказал Добровинский в комментарии РИА Новости.
Ранее российский боец ММА Владимир Минеев опубликовал петицию с призывом лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России.
26 декабря народный артист опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».
Лолита Милявская, которая также присутствовала на мероприятии, пожаловалась на письма с призывом убрать её из новогодних передач от возмущённых граждан.
Зрители начали сдавать билеты на ближайшие концерты эстрадной певицы.