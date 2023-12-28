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Адвокат Киркорова заявил, что артиста не могут лишить звания из-за вечеринки

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Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский опроверг слухи о том, что певца лишат звания народного артиста за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
Адвокат Киркорова заявил, что артиста не могут лишить звания из-за вечеринки
  • РИА Новости

Он напомнил, что звание народного артиста Киркорову было присвоено за творчество.

«Как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения?.. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», — сказал Добровинский в комментарии РИА Новости.

Ранее российский боец ММА Владимир Минеев опубликовал петицию с призывом лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России.

26 декабря народный артист опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Лолита Милявская, которая также присутствовала на мероприятии, пожаловалась на письма с призывом убрать её из новогодних передач от возмущённых граждан.

Зрители начали сдавать билеты на ближайшие концерты эстрадной певицы.

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