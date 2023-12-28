Боец ММА Минеев опубликовал петицию с призывом лишить Киркорова звания народного артиста России

Российский боец ММА Владимир Минеев опубликовал петицию с призывом лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России.

«Звание народного артиста обязывает быть рядом с народом, а он сейчас весь погружён в проблематику рядом с проведением СВО.

Есть именитые спортсмены, которые лишались звания заслуженного мастера спорта за свою антироссийскую позицию. А чем артисты хуже спортсменов в таком случае?» — заявил Минеев.

Петицию с призывом лишить Киркорова звания он прикрепил к посту.

26 декабря народный артист опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Ранее Минеев заявил, что готов провести реванш со Штырковым.