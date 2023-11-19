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Минеев заявил, что готов провести реванш со Штырковым

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Российский боец Владимир Минеев заявил, что готов провести реванш с Иваном Штырковым.
Минеев заявил, что готов провести реванш со Штырковым
  • РИА Новости

«Когда готов провести реванш с Иваном Штырковым по ММА? Точно не в этом году. А там посмотрим.  Думаю, что на подготовку уйдет не меньше двух месяцев, будем искать это время», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».

Накануне бой между ними по правилам кикбоксинга продлился все три раунда и завершился победой Минеева единогласным решением судей.

На счету Минеева 27 побед и два поражения.

Ранее Минеев признал, что авиабилеты на имя Исмаилова были фотошопом.

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