Минеев заявил, что готов провести реванш со Штырковым

Российский боец Владимир Минеев заявил, что готов провести реванш с Иваном Штырковым.

«Когда готов провести реванш с Иваном Штырковым по ММА? Точно не в этом году. А там посмотрим. Думаю, что на подготовку уйдет не меньше двух месяцев, будем искать это время», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».

Накануне бой между ними по правилам кикбоксинга продлился все три раунда и завершился победой Минеева единогласным решением судей.

На счету Минеева 27 побед и два поражения.

Ранее Минеев признал, что авиабилеты на имя Исмаилова были фотошопом.