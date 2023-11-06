Минеев признал, что авиабилеты на имя Исмаилова были фотошопом

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев объяснил, почему выложил в соцсетях фальшивые авиабилеты до Бейрута (Ливан) для своего коллеги Магомеда Исмаилова, чтобы тот мог добраться до Палестины.

«Не нужно быть детективом, чтобы понять, что посадочные билеты на имя Исмаилова являются фотошопом. Сами подумайте — чтобы получить посадочные, нужно быть самим Магомедом», — написал он в соцсетях.

Он также выступил с предложением пожертвовать часть гонорара от их третьего боя на нужды детей Палестины.

Напомним, что дискуссия между спортсменами началась после того, как Исмаилов высказался в защиту Палестины в военном конфликте с Израилем и сообщил о намерении принять участие в сражении. Затем Минеев выложил в соцсетях фотографию с билетом до Бейрута для Исмаилова.

Ранее Андрей Корешков связал спор Исмаилова и Минеева из-за билетов с раскруткой нового боя.