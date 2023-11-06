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Минеев признал, что авиабилеты на имя Исмаилова были фотошопом

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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев объяснил, почему выложил в соцсетях фальшивые авиабилеты до Бейрута (Ливан) для своего коллеги Магомеда Исмаилова, чтобы тот мог добраться до Палестины.
Минеев признал, что авиабилеты на имя Исмаилова были фотошопом
  • РИА Новости

«Не нужно быть детективом, чтобы понять, что посадочные билеты на имя Исмаилова являются фотошопом. Сами подумайте — чтобы получить посадочные, нужно быть самим Магомедом», — написал он в соцсетях.

Он также выступил с предложением пожертвовать часть гонорара от их третьего боя на нужды детей Палестины.

Напомним, что дискуссия между спортсменами началась после того, как Исмаилов высказался в защиту Палестины в военном конфликте с Израилем и сообщил о намерении принять участие в сражении. Затем Минеев выложил в соцсетях фотографию с билетом до Бейрута для Исмаилова.

Ранее Андрей Корешков связал спор Исмаилова и Минеева из-за билетов с раскруткой нового боя.

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