Минеев признал, что авиабилеты на имя Исмаилова были фотошопом
- РИА Новости
«Не нужно быть детективом, чтобы понять, что посадочные билеты на имя Исмаилова являются фотошопом. Сами подумайте — чтобы получить посадочные, нужно быть самим Магомедом», — написал он в соцсетях.
Он также выступил с предложением пожертвовать часть гонорара от их третьего боя на нужды детей Палестины.
Напомним, что дискуссия между спортсменами началась после того, как Исмаилов высказался в защиту Палестины в военном конфликте с Израилем и сообщил о намерении принять участие в сражении. Затем Минеев выложил в соцсетях фотографию с билетом до Бейрута для Исмаилова.
Ранее Андрей Корешков связал спор Исмаилова и Минеева из-за билетов с раскруткой нового боя.