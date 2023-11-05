RT в Telegram
Подпишись

Корешков связал спор Исмаилова и Минеева из-за билетов с раскруткой нового боя

Короткая ссылка
Российский боец MMA Андрей Корешков высказал мнение касательно спора между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.
Корешков связал спор Исмаилова и Минеева из-за билетов с раскруткой нового боя
  • Gettyimages.ru

«Вполне возможно, ребята действительно начали раскручивать свой третий поединок. Они стараются подогреть интерес к противостоянию. И это сработало. Посмотрите, хватило нескольких постов в социальных сетях, чтобы все стали их активно обсуждать. Поднялись в трендах и, условно говоря, набрали лайков. Скорее всего, они и дальше будут раскачивать очередной очный бой. Хотя пока я не вижу со стороны обоих какой-то глубокой личной неприязни, как раньше. Просто чуть поддели друг друга», — заявил Корешков RT.

Ранее Корешков прокомментировал ситуацию между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить