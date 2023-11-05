Корешков связал спор Исмаилова и Минеева из-за билетов с раскруткой нового боя

Российский боец MMA Андрей Корешков высказал мнение касательно спора между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Вполне возможно, ребята действительно начали раскручивать свой третий поединок. Они стараются подогреть интерес к противостоянию. И это сработало. Посмотрите, хватило нескольких постов в социальных сетях, чтобы все стали их активно обсуждать. Поднялись в трендах и, условно говоря, набрали лайков. Скорее всего, они и дальше будут раскачивать очередной очный бой. Хотя пока я не вижу со стороны обоих какой-то глубокой личной неприязни, как раньше. Просто чуть поддели друг друга», — заявил Корешков RT.

Ранее Корешков прокомментировал ситуацию между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.