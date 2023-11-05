Корешков — о перепалке Исмаилова и Минеева из-за билетов в Палестину: шутить на такие темы неуместно

Российский боец MMA Андрей Корешков прокомментировал ситуацию между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Люди, которые наблюдают за перепалкой Исмаилова и Минеева, всё прекрасно понимают и знают, как к кому относиться в данной ситуации. Народ, слава богу, не глупый. Найти правого и виновато здесь нельзя. Просто обмен подколками. Как такового конфликта ведь не было. Владимир отреагировал на эмоциональное высказывание Магомеда. Но конечно, шутить на такие темы неуместно. Это очень плохая ситуация, и гибнет много людей с обеих сторон», — заявил Корешков RT.

Ранее Исмаилов потребовал от Минеева билеты в бизнес-класс до Бейрута.