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Исмаилов потребовал от Минеева билеты в бизнес-класс до Бейрута

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Российский боец Магомед Исмаилов отреагировал на то, что его коллега Владимир Минеев купил ему авиабилеты до Бейрута (Ливан).
Исмаилов потребовал от Минеева билеты в бизнес-класс до Бейрута
  • Gettyimages.ru

«Если это не был воздух — я жду свои билеты. Когда вопрос касается спонсорства к перелётам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем. Держи уровень», — написал Исмаилов в соцсетях.

Напомним, что дискуссия началась после того, как Исмаилов высказался в защиту Палестины в военном конфликте с Израилем и сообщил о намерении принять участие в сражении. Затем Минеев выложил в соцсетях фотографию с билетом до Бейрута для Исмаилова.

Ранее Минеев прокомментировал возможность третьего боя с Исмаиловым по правилам бокса.

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