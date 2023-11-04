Исмаилов потребовал от Минеева билеты в бизнес-класс до Бейрута
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«Если это не был воздух — я жду свои билеты. Когда вопрос касается спонсорства к перелётам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем. Держи уровень», — написал Исмаилов в соцсетях.
Напомним, что дискуссия началась после того, как Исмаилов высказался в защиту Палестины в военном конфликте с Израилем и сообщил о намерении принять участие в сражении. Затем Минеев выложил в соцсетях фотографию с билетом до Бейрута для Исмаилова.
Ранее Минеев прокомментировал возможность третьего боя с Исмаиловым по правилам бокса.