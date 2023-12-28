RT: зрители начали сдавать билеты на ближайшие концерты певицы Лолиты

Зрители начали сдавать билеты на ближайшие концерты эстрадной певицы Лолиты Милявской после её участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Отмечается, что на февральские выступления певицы в Московской области не выкуплена и половина мест.

В кассе чеховского культурно-творческого центра «Дружба» рассказали RT, что в Чехове есть зрители, которые говорят, что не хотят идти на концерт Лолиты после её участия в вечеринке.

Похожая ситуация и в Раменском, где люди пытаются вернуть билеты на концерт артистки.

Кроме того, с сайта Тюменской филармонии исчезла афиша выступления певицы 25 марта. В кассе заявили RT, что не знают причины, но пока концерт не отменён.

Ранее Лолита Милявская пожаловалась на письма с призывом убрать её из новогодних передач от граждан, возмущённых её участием в вечеринке Ивлеевой.