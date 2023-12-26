Две школы в Феодосии перевели на дистант на фоне атаки ВСУ

Две школы в Феодосии перевели на дистанционное обучение на фоне атаки ВСУ по городу.

«На дистанционное обучение переведены две школы, ещё в одной досрочно объявлены новогодние каникулы», — сообщили ТАСС в управлении образования города.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.

По последним данным МЧС, число пострадавших в результате атаки ВСУ на Феодосию возросло до пяти, один из них погиб.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе украинской армии.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские войска могли атаковать с применением ракет Storm Shadow или SCALP.