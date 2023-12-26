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Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении десантного корабля

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину об ударе украинской армии по Феодосии.
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении десантного корабля
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Также глава оборонного ведомства доложил Путину о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск». 

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.

По последним данным МЧС, число пострадавших в результате атаки ВСУ на Феодосию возросло до пяти, один из них погиб.

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