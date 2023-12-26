Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении десантного корабля
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Также глава оборонного ведомства доложил Путину о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.
По последним данным МЧС, число пострадавших в результате атаки ВСУ на Феодосию возросло до пяти, один из них погиб.