Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении десантного корабля

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину об ударе украинской армии по Феодосии.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Также глава оборонного ведомства доложил Путину о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.

По последним данным МЧС, число пострадавших в результате атаки ВСУ на Феодосию возросло до пяти, один из них погиб.