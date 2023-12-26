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МЧС: число пострадавших при атаке в Феодосии возросло до пяти, один из них погиб

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Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Феодосию возросло до пяти, один из них погиб.
МЧС: число пострадавших при атаке в Феодосии возросло до пяти, один из них погиб
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-центр замначальника главного управления МЧС России по республике Игоря Скуртула.

«На данный момент пять человек пострадали, из них один погиб», — заявил он.

По словам Скуртула, все пожары в Феодосии локализовали и ликвидировали.

В тушении возгораний участвовали 250 спасателей и 50 единиц техники.

Он добавил, что ситуация находится под контролем.

Межведомственные группы устанавливают размер ущерба, нанесённого близлежащим жилым домам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.

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