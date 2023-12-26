МЧС: число пострадавших при атаке в Феодосии возросло до пяти, один из них погиб
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-центр замначальника главного управления МЧС России по республике Игоря Скуртула.
«На данный момент пять человек пострадали, из них один погиб», — заявил он.
По словам Скуртула, все пожары в Феодосии локализовали и ликвидировали.
В тушении возгораний участвовали 250 спасателей и 50 единиц техники.
Он добавил, что ситуация находится под контролем.
Межведомственные группы устанавливают размер ущерба, нанесённого близлежащим жилым домам.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.