МЧС: число пострадавших при атаке в Феодосии возросло до пяти, один из них погиб

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Феодосию возросло до пяти, один из них погиб.

Об этом информирует РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-центр замначальника главного управления МЧС России по республике Игоря Скуртула.

«На данный момент пять человек пострадали, из них один погиб», — заявил он.

По словам Скуртула, все пожары в Феодосии локализовали и ликвидировали.

В тушении возгораний участвовали 250 спасателей и 50 единиц техники.

Он добавил, что ситуация находится под контролем.

Межведомственные группы устанавливают размер ущерба, нанесённого близлежащим жилым домам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.