В ВСУ заявили, что Украина могла атаковать Феодосию ракетами Storm Shadow

Украинские войска могли атаковать БДК «Новочеркасск» в районе Феодосии ракетами Storm Shadow или SCALP, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Атака совершалась несколькими западными дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP», — сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на Игната.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.

По последним данным МЧС, число пострадавших в результате атаки ВСУ на Феодосию возросло до пяти, один из них погиб.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе украинской армии.