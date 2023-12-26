В ВСУ заявили, что Украина могла атаковать Феодосию ракетами Storm Shadow
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«Атака совершалась несколькими западными дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP», — сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на Игната.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.
По последним данным МЧС, число пострадавших в результате атаки ВСУ на Феодосию возросло до пяти, один из них погиб.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе украинской армии.