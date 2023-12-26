«Известия»: в 2023 году новогодний стол россиян будет на 14% дороже, чем в 2022-м

Согласно результатам исследования IT-компании АТОЛ, в 2023 году новогодний стол россиян будет на 14% дороже, чем в прошлом году.

Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, в этом году средняя стоимость новогоднего стола, состоящего из оливье и селёдки под шубой, курицы, утки, мандаринов, шампанского и красной икры, составляет 3329 рублей.

При этом отмечается, что главный новогодний салат оливье в среднем обойдётся россиянам в 942 рубля.

Ранее сообщалось, что половина россиян в праздник откажется от традиционных новогодних блюд.

При этом большинство россиян назвали оливье обязательным блюдом на новогоднем столе.