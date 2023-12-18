Большинство россиян назвали оливье обязательным блюдом на новогоднем столе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ЮMoney и «ВинЛаб».
Так, 72% опрошенных считают, что оливье обязательно должно быть в новогоднюю ночь. Горячее блюдо из мяса, курицы или рыбы выбрали 67% опрошенных. Мандарины и ананасы предпочли 62%.
Также выяснилось, что 55% респондентов сами приготовят свои любимые блюда. Поедят у родителей — 14% россиян, 12% — у друзей.
Полностью готовый ужин с доставкой закажут лишь 7% опрошенных.
Ранее сообщалось, что большинство россиян (65%) заявили, что планируют поставить дома искусственную ёлку.