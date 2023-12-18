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Большинство россиян назвали оливье обязательным блюдом на новогоднем столе

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Новое исследование показало, что традиционный салат оливье — лидер в конкурсе блюд новогоднего стола.
Большинство россиян назвали оливье обязательным блюдом на новогоднем столе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ЮMoney и «ВинЛаб».

Так, 72% опрошенных считают, что оливье обязательно должно быть в новогоднюю ночь. Горячее блюдо из мяса, курицы или рыбы выбрали 67% опрошенных. Мандарины и ананасы предпочли 62%.

Также выяснилось, что 55% респондентов сами приготовят свои любимые блюда. Поедят у родителей — 14% россиян, 12% — у друзей.

Полностью готовый ужин с доставкой закажут лишь 7% опрошенных.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (65%) заявили, что планируют поставить дома искусственную ёлку.

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