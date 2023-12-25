Путин подписал указ об оказании медпомощи без согласия пациента
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Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, изменения вносятся в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Согласно новым поправкам, отныне старший медработник выездной бригады скорой помощи может принимать решение о медицинском вмешательстве без необходимости получения добровольного согласия пациента. Однако это допустимо лишь в тех случаях, когда пациент не способен выразить свою волю.
Помимо этого, глава государства 25 декабря подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов.