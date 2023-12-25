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Путин подписал указ об оказании медпомощи без согласия пациента

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Врачи скорой смогут осуществлять необходимое для спасения жизни пациента медицинское вмешательство без его согласия. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Путин подписал указ об оказании медпомощи без согласия пациента
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, изменения вносятся в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Согласно новым поправкам, отныне старший медработник выездной бригады скорой помощи может принимать решение о медицинском вмешательстве без необходимости получения добровольного согласия пациента. Однако это допустимо лишь в тех случаях, когда пациент не способен выразить свою волю.

Помимо этого, глава государства 25 декабря подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов.

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