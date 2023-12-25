Путин подписал указ об оказании медпомощи без согласия пациента

Врачи скорой смогут осуществлять необходимое для спасения жизни пациента медицинское вмешательство без его согласия. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, изменения вносятся в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Согласно новым поправкам, отныне старший медработник выездной бригады скорой помощи может принимать решение о медицинском вмешательстве без необходимости получения добровольного согласия пациента. Однако это допустимо лишь в тех случаях, когда пациент не способен выразить свою волю.

Помимо этого, глава государства 25 декабря подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов.