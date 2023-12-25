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Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов

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Президент России Владимир Путин 25 декабря поставил подпись под законом, который регламентирует вопросы реабилитации и абилитации инвалидов. Соответствующий документ был размещён на официальном портале правовой информации.
Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов
  • РИА Новости

Закон вобрал в себя предложения всех регионов России и специализированных организаций. Как следует из опубликованного документа, одним из направлений реабилитации станет предоставление технических средств реабилитации с учётом социальных, а также медицинских показаний.

Помимо этого, в законе указывается на необходимость проводить комплексную физическую реабилитацию при реализации мероприятий и услуг по протезированию.

Ранее сообщалось, что в Москве инвалидам предоставят выплаты за покупку средств для реабилитации.

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