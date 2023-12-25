Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов
- РИА Новости
Закон вобрал в себя предложения всех регионов России и специализированных организаций. Как следует из опубликованного документа, одним из направлений реабилитации станет предоставление технических средств реабилитации с учётом социальных, а также медицинских показаний.
Помимо этого, в законе указывается на необходимость проводить комплексную физическую реабилитацию при реализации мероприятий и услуг по протезированию.
Ранее сообщалось, что в Москве инвалидам предоставят выплаты за покупку средств для реабилитации.