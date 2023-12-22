В Москве инвалидам предоставят выплаты за покупку средств для реабилитации
Город также предоставляет нуждающимся и сами техсредства, передаёт НТВ.
В перечень таких средств входят коляски, абсорбирующее бельё, ортопедическая обувь, протезы рук и ног, специальные подушки и матрасы, трости, медицинские изделия и устройства для чтения.
В текущем году такие средства реабилитации уже получили 170 тыс. человек, а компенсацию за их самостоятельное приобретение выделили для 45 тыс. жителей.
Ранее министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в регионе трудоустроено свыше 55 тыс. инвалидов. Из них около 10 тыс. работают на квотируемых местах, например подсобными рабочими и комплектовщиками.