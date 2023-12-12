В Подмосковье работают более 55 тысяч жителей с ОВЗ
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Об этом информирует телеканал «360».
Также, по её словам, часть таких граждан работает на фрилансе.
«Количество свободных вакансий для жителей с инвалидностью в настоящее время составляет порядка 1,8 тыс.», — уточнила министр.
Кроме того, людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) оказывают содействие в поиске работы в центре занятости Подмосковья.
Ранее сообщалось, что в Чебоксарах состоялось открытие современного кадрового центра по нацпроекту.