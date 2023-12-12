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В Подмосковье работают более 55 тысяч жителей с ОВЗ

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Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в регионе трудоустроено свыше 55 тыс. инвалидов. Из них около 10 тыс. работают на квотируемых местах, например подсобными рабочими и комплектовщиками.
В Подмосковье работают более 55 тысяч жителей с ОВЗ
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  • © RunPhoto

Об этом информирует телеканал «360».

Также, по её словам, часть таких граждан работает на фрилансе.

«Количество свободных вакансий для жителей с инвалидностью в настоящее время составляет порядка 1,8 тыс.», — уточнила министр.

Кроме того, людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) оказывают содействие в поиске работы в центре занятости Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах состоялось открытие современного кадрового центра по нацпроекту.

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