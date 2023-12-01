В Чебоксарах открылся современный кадровый центр по нацпроекту

В Чебоксарах 30 ноября состоялось открытие современного кадрового центра.

Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты Чувашии.

Центр создан для оказания содействия в трудоустройстве жителям города. Учреждение появилось в результате реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На его создание из бюджета направили свыше 150 млн рублей.

В церемонии открытия участвовали глава Чувашии Олег Николаев и сенатор Николай Владимиров.

По словам Николаева, в ближайшее время в Чувашии будут обновлены все региональные центры занятости.

Ранее сообщалось, что служба занятости Тверской области помогла трудоустроить 5877 человек с начала 2023 года.