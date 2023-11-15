Служба занятости в Тверской области трудоустроила 6 тысяч человек с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
В области наиболее востребованы специалисты обрабатывающих производств, работники здравоохранения и социального обслуживания, сотрудники в сфере государственного управления и обеспечения безопасности, специалисты по ремонту транспорта, а также в секторе образования, сельском и лесном хозяйстве.
«Наша задача — обеспечить максимальную занятость населения области. Особенно это касается молодёжи, которая должна быть мотивирована на работу в родном регионе», — заявил губернатор Игорь Руденя.
Также отмечено, что в регионе действует единый центр занятости населения Тверской области.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в 2023 году число вакансий в формате удалённой работы выросло в два раза.