Число вакансий на удалёнке в Петербурге выросло в два раза за год
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сервис hh.ru.
Отмечается, что за 2023 год доля таких предложений от работодателей в Петербурге выросла с 5,7% до 10% и составила около 40 тыс.
Наиболее востребованными оказались операторы колл-центров, специалисты техподдержки, копирайтеры, страховые агенты, специалисты по подбору персонала, переводчики, программисты и разработчики.
Также стало известно, что автомойщики, повара и токари возглавили список дефицитных специальностей в Ханты-Мансийском автономном округе, передаёт URA.RU со ссылкой на сервис Head Hunter.
Кроме того, в регионе отмечена нехватка мерчандайзеров, торговых представителей, врачей, агентов по недвижимости, администраторов магазинов и продавцов.
Ранее сообщалось, что число вакансий в Омской области выросло на 37% в 2023 году.