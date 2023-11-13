Число вакансий на удалёнке в Петербурге выросло в два раза за год

Новое исследование показало, что в Санкт-Петербурге в 2023 году число вакансий в формате удалённой работы выросло в два раза.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сервис hh.ru.

Отмечается, что за 2023 год доля таких предложений от работодателей в Петербурге выросла с 5,7% до 10% и составила около 40 тыс.

Наиболее востребованными оказались операторы колл-центров, специалисты техподдержки, копирайтеры, страховые агенты, специалисты по подбору персонала, переводчики, программисты и разработчики.

Также стало известно, что автомойщики, повара и токари возглавили список дефицитных специальностей в Ханты-Мансийском автономном округе, передаёт URA.RU со ссылкой на сервис Head Hunter.

Кроме того, в регионе отмечена нехватка мерчандайзеров, торговых представителей, врачей, агентов по недвижимости, администраторов магазинов и продавцов.

Ранее сообщалось, что число вакансий в Омской области выросло на 37% в 2023 году.