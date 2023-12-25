Суд отправил жительницу Петербурга на лечение в психбольницу за фейки об армии

Калининский районный суд Санкт-Петербурга направил на принудительное лечение Викторию Петрову, которая обвинялась в распространении фейков о ВС России.

«Суд применил к Петровой принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации», — сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Ранее Московский городской суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Дмитрия Глуховского* на приговор писателю по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России.

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор режиссёру Ивану Вырыпаеву за фейки о Вооружённых силах России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.