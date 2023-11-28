Мосгорсуд оставил без изменений приговор писателю Глуховскому за фейки об армии
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Как сообщает РИА Новости, приговор, который ранее вынес писателю Басманный районный суд города Москвы, оставлен без изменений, жалоба защиты — без удовлетворения.
Глуховский попал в поле зрения правоохранителей после того, как разместил в соцсетях видеоролики, в которых говорилось об умышленном обстреле жилых домов и других объектов со стороны российской армии. В августе 2023 года писателя заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима.
Ранее Глуховского повторно оштрафовали за непредоставление иноагентской отчётности в уполномоченный орган.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.