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Писателя Глуховского повторно оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

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Российского писателя Дмитрия Глуховского* повторно обязали выплатить штраф за непредоставление иноагентской отчётности в уполномоченный орган. Соответствующее постановление вынес Останкинский суд города Москвы.
Писателя Глуховского повторно оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
  • Gettyimages.ru

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, Глуховскому назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. Его признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.34 КоАП России.

Примечательно, что по этой же статье Глуховского оштрафовали в июне 2023 года. Однако тогда размер штрафа оказался меньше — 40 тыс. рублей.

Ранее за нарушение правил деятельности иноагента оштрафовали журналиста Максима Гликина**. С него взыскали 30 тыс. рублей.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

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