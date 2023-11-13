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Журналиста Гликина оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

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Журналиста Максима Гликина* оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента. Соответствующее постановление вынес Головинский суд города Москвы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Гликин был признан виновным в непредоставлении или несвоевременном представлении иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законом об иноагентах. Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Бабушкинский суд Москвы получил протокол за отсутствие маркировки иноагента против Ильи Яшина**.

*Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 15.07.2021.

**Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

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