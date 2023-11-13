Суд получил протокол за отсутствие маркировки иноагента против Ильи Яшина
- РИА Новости
«Судом получен административный протокол в отношении Яшина по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ по факту отсутствия маркировки иноагента в его публикациях», — сообщает ТАСС.
Яшину грозит штраф до 50 тыс. рублей.
19 апреля 2023 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Ильи Яшина и оставил в силе приговор Мещанского суда: 8,5 года лишения свободы за распространение фейков о российской армии.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.