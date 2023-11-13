RT в Telegram
Подпишись

Суд получил протокол за отсутствие маркировки иноагента против Ильи Яшина

Короткая ссылка
Бабушкинский суд Москвы получил протокол в отношении экс-председателя совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Ильи Яшина* за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.
Суд получил протокол за отсутствие маркировки иноагента против Ильи Яшина
  • РИА Новости

«Судом получен административный протокол в отношении Яшина по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ по факту отсутствия маркировки иноагента в его публикациях», — сообщает ТАСС.

Яшину грозит штраф до 50 тыс. рублей.

19 апреля 2023 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Ильи Яшина и оставил в силе приговор Мещанского суда: 8,5 года лишения свободы за распространение фейков о российской армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить