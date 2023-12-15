Суд заочно дал 8 лет колонии режиссёру Вырыпаеву за фейки о ВС России

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор режиссёру Ивану Вырыпаеву за фейки о Вооружённых силах России.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры России.

«Суд заочно назначил Вырыпаеву наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на 4 года», — уточняется в материале.

По данным суда, Вырыпаев с марта по декабрь 2022 года опубликовал в интернете под видом достоверной ложную информацию о ВС России.

Вырыпаев объявлен в международный розыск.

В середине ноября Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении художницы Александры Скочиленко, обвинявшейся в распространении фейков об СВО. Её приговорили к семи годам лишения свободы.