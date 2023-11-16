Суд отправил в колонию распространявшую фейки об СВО художницу Скочиленко
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Как сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Скочиленко предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Ей также на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.
Ранее сообщалось о заочном приговоре по уголовному делу в отношении Владимира Милова*, которому инкриминировали публичное распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России.
* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.