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Суд отправил в колонию распространявшую фейки об СВО художницу Скочиленко

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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении художницы Александры Скочиленко, обвинявшейся в распространении фейков об СВО. Её приговорили к семи годам лишения свободы.
Суд отправил в колонию распространявшую фейки об СВО художницу Скочиленко
  • Gettyimages.ru
  • © decisiveimages

Как сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Скочиленко предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ей также на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Ранее сообщалось о заочном приговоре по уголовному делу в отношении Владимира Милова*, которому инкриминировали публичное распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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