Врач: слишком горячие напитки могут вызвать тяжёлый термический ожог

Врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» кандидат медицинских наук Владимир Логинов предупредил в беседе с RT о вреде слишком горячих напитков для здоровья.

«Зимой люди действительно чаще пьют горячие напитки: чаи, какао, глинтвейны. Тёплые или умеренно горячие напитки и еда не несут опасности для людей без хронических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Однако если мы говорим об очень горячих и обжигающих напитках, то тут могут возникнуть проблемы. Такие напитки могут вызывать раздражение слизистой оболочки и спазмы верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, могут возникать воспалительные заболевания пищевода и желудка», — рассказал он.

Также может быть тяжёлый термический ожог, а если речь идёт о спиртных напитках, то и химический ожог, подчеркнул врач.

«Параллельно страдают и другие органы пищеварения, такие как печень и поджелудочная. Всё это сопровождается изжогой и болью в верхних отделах живота, отрыжкой и порой даже рвотой. Поэтому важно не увлекаться горячими напитками и следить за оптимальной температурой, которая исключит травмирование органов ЖКТ», — заявил Логинов.

Кроме того, он предупредил, что новогодние праздники — горячая пора для стационаров.

«Ведь в это время можно запросто допиться и доесться до острых холециститов и панкреатитов, а также других состояний, которые требуют госпитализации. Например, новогоднее переедание может привести к развитию острого панкреатита, вплоть до инвалидизации. На фоне этих состояний может развиться панкреонекроз или хронический панкреатит с исходом в панкреонекроз. В таких случаях, к сожалению, поджелудочная железа «расплавляется» и частично утрачивает свою функцию. Это грозит тем, что пациент будет вынужден всю жизнь принимать препараты, и развитием вторичного сахарного диабета», — предупредил он.

По его словам, лучшее лечение — это профилактика.

«Особенно это актуально для пациентов с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Если вы относитесь к такой категории людей, то для эффективной профилактики обострений вам необходимо заранее обратиться к врачу, который даст разъяснение по диете и препаратам, которые можно использовать для самолечения или самопрофилактики этих состояний», — заключил собеседник RT.

Ранее кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила в беседе с RT, что осенью и зимой важно поддерживать достаточный водный баланс — это поможет нормальному обмену веществ и согреванию организма.