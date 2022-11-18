Врач Кашух предупредила об опасности обезвоживания организма в холодное время года

Осенью и зимой важно поддерживать достаточный водный баланс — это поможет нормальному обмену веществ и согреванию организма. Об этом в беседе с RT сообщила кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«Люди обычно не задумываются об обезвоживании, когда за окном холодно, однако осенью и зимой также происходит значительная потеря жидкости. Одежды становится больше и люди потеют, но иногда даже не замечают этого. Центральное отопление и обогреватели делают воздух сухим, увеличивается испарение влаги через кожу», — отметила врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест».

Она добавила, что осенью и зимой большинство выбирают горячий чай, кофе или какао, но для профилактики обезвоживания всё же стоит отдать предпочтение несладким напиткам.

«Что касается точного количества жидкости, которое необходимо организму ежедневно в холодное время года, то абсолютно универсальной цифры для всех не существует. В среднем это 2—3 литра в день для взрослых и 1—1,5 литра для детей», — рассказала специалист.

Кроме того, врач напомнила, что потребности в воде зависят и от индивидуальных особенностей человека: пола, возраста, веса, интенсивности физических нагрузок и многих других факторов.

«Например, во время занятий спортом или острых респираторных вирусных инфекциях следует усилить питьевой режим. В свою очередь пожилым людям необходимо быть особенно осторожными, чтобы получать достаточное количество жидкости. Дело в том, что у многих из них уменьшается чувство жажды, но, с другой стороны, с возрастом может нарушаться функция почек», — заявила собеседница RT.

По словам врача, к обезвоживанию в холодное время может привести употребление алкогольных напитков.

«За счёт их сосудорасширяющего эффекта они вызывают чувство тепла, но это ложное ощущение: кожа становится тёплой, но внутренняя температура тела человека, наоборот, снижается», — пояснила эксперт.

При этом Кашух подчеркнула, что кофе «в этом плане опасаться не стоит».

«Если пить его в количестве не более трёх чашек в день, что приравнивается к употреблению 300 мг кофеина, то потеря жидкости будет незначительной», — объяснила кандидат медицинских наук.

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